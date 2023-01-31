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НовостиОбщество31 января 2023 18:43

40 человек отказались от российского гражданства в 2022 году

В Госдуме же предлагают лишать гражданства всех, кто критикует свою страну после переезда за рубеж
Елена АКИМОВА
40 человек отказались от российского гражданства в 2022 году

40 человек отказались от российского гражданства в 2022 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МВД рассказали, что в 2022 году из российского гражданства вышли 40 человек.

Процедура эта проводится по заявлению гражданина, нужно подать заявление в подразделение МВД. А проживающим за границей нужно обратиться в диппредставительство.

В общем порядке процедура занимает примерно год, а в упрощенном – не более трех месяцев.

Но заявление могут отклонить в ведомстве по объективным причинам. Одной из причин могут являться невыполненные перед страной обязательства. Это могут быть налоговые задолженности или следствие по уголовному делу, обвинительный приговор.

Тем временем, в Госдуме предложили запретить въезд в страну тем, кто публично осуждает политику страны. Парламентарии допускают в качестве меры не только запрет, но и лишение гражданства, сообщают "Новые Известия".

Граждан России, которые ведут себя подло и предательски, в частности, делая заявления за "печеньки Госдепа", следовало бы лишать российского гражданства. Такое мнение в частности высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.