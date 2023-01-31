Во Франции вспыхнули беспорядки на протестах против пенсионной реформы Фото: REUTERS

Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией, об этом сообщил портал Actu Rennes.

Во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, ожидается проведение в общей сложности около 200 акций протеста.

Как отмечается, в забастовке участвуют автономное агентство парижского транспорта (RATP), французская железнодорожная компания SNCF, сотрудники парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на французских горнолыжных курортах.

«В городе Ренн на западе Франции на манифестации, на которую вышли несколько тысяч человек, уже начались столкновения демонстрантов с полицией», - рассказал портал Actu Rennes.

По оценкам крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе с участием около 200 тысяч человек, в Тулузе на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч протестующих.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.

Глава профсоюза CGT Филипп Мартин пообещал, что это будут крупнейшие протесты.

На тот момент было известно, что к забастовке едва ли не в полном составе присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов концерна TotalEnergie.

Указывалось, что в результате забастовки ограничено движение общественного транспорта, отменены вылеты самолетов, снижено производство электроэнергии, закрыты многие школы.

18 декабря 2022 года во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже.

Как отмечалось, митингующие выступали против политики НАТО и Европейского союза.

Протестующие требовали от властей снять санкции с России, поскольку введенные ограничения вредят самим французам.