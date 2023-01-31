Во Франции вспыхнули беспорядки на протестах против пенсионной реформы
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Сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией, об этом сообщил портал Actu Rennes.
Во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, ожидается проведение в общей сложности около 200 акций протеста.
Как отмечается, в забастовке участвуют автономное агентство парижского транспорта (RATP), французская железнодорожная компания SNCF, сотрудники парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на французских горнолыжных курортах.
«В городе Ренн на западе Франции на манифестации, на которую вышли несколько тысяч человек, уже начались столкновения демонстрантов с полицией», - рассказал портал Actu Rennes.
По оценкам крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе с участием около 200 тысяч человек, в Тулузе на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч протестующих.
Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.
Глава профсоюза CGT Филипп Мартин пообещал, что это будут крупнейшие протесты.
На тот момент было известно, что к забастовке едва ли не в полном составе присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов концерна TotalEnergie.
Указывалось, что в результате забастовки ограничено движение общественного транспорта, отменены вылеты самолетов, снижено производство электроэнергии, закрыты многие школы.
18 декабря 2022 года во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже.
Как отмечалось, митингующие выступали против политики НАТО и Европейского союза.
Протестующие требовали от властей снять санкции с России, поскольку введенные ограничения вредят самим французам.