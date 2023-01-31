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НовостиОбщество31 января 2023 18:45

Психолог Керецман назвала контроль и оскорбления признаками токсичных отношений в семье

Она добавила, что некоторые могут умело скрывается свою токсичность за заботой и вниманием
София ГОНЧАРОВА
Психолог Керецман назвала контроль и оскорбления признаками токсичных отношений в семье

Психолог Керецман назвала контроль и оскорбления признаками токсичных отношений в семье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Юлия Керецман рассказала про признаками токсичных отношений в семье и почему важно вовремя их распознать.

Эксперт объясняет, что зачастую мы встречаем токсичных людей и, сами того не подозревая, вступаем с ними в отношения, бытовые или рабочие.

- Продолжительный контакт с такими людьми ведет к проблемам с самооценкой и домашнему насилию. Поэтому крайне важно вовремя определить токсичность и принять необходимые меры, - объясняет психолог в беседе с "СЭ".

Она добавила, что некоторые могут умело скрывается свою токсичность за заботой и вниманием. Однако среди признаков Керецман выделяет постоянный контроль, вторжение в личное пространство, оскорбления, насмешки, побуждение человека испытывать чувство вины.

- Манипуляции - вот главный инструмент домашнего абьюза, - предупредила психолог, напомнив, что ревность тоже относится к абьюзу.

- Кто-то до сих пор принимает ревность за страх потерять партнера. К общему сожалению, это чаще эгоизм, чем приятное внимание. Такой партнер будет стараться свести к минимуму ваше общение с друзьями и родными, будет устраивать эмоциональные "качели", - подытожила психолог.