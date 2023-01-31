Невролог Василенко: Женщины в три раза чаще страдают от мигрени, чем мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-невролог, алголог, завцентром изучения боли АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марина Василенко заявила, что по статистике, мигренью страдает 15-16% населения земного шара.

При этом эксперт уточнила, что у женщин, в отличии от мужчин, данное заболевание возникает в три раза чаще. У девочек мигрень, как правило, она начинается в период полового созревания, добавила Василенко. Об этом пишет РИАМО.

- Мигрень - хроническое неврологическое заболевание с повторяющимися приступами интенсивной головной боли. Такое состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, непереносимостью яркого света и громких звуков. Частота повторяющихся приступов - от 1 раза в месяц до 7 раз в неделю, - уточнила доктор.

Ранее Life.ru cообщал, что приступ мигрени могут вызвать самые разные факторы, даже шоколад, бананы, цитрусовые и жирные сыры. При хронической головной боли медик рекомендует вести дневник, в котором нужно указывать характер, время начала боли, а также принятые лекарства.