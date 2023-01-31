The Sun: Болты системы охлаждения реактора британской ядерной подлодки закрепили суперклеем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании проверка ядерной подлодки HMS Vanguard, вооруженной баллистическими ракетами системы Trident, обнаружила, что жизненно важные системы охлаждения были отремонтированы с помощью суперклея, об этом сообщила газета The Sun.

В статье отмечалось, что срочный ремонт жизненно важных труб охлаждения потребовался после того, как один болт, закрепленный суперклеем, отвалился во время проверки.

По данным издания, командование ВМС страны приказало начать расследование данного инцидента.

В публикации подчеркнули, что не менее семи приклеенных суперклеем болтов удерживали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить катастрофу, подобную чернобыльской.

В настоящее время следователи по записям пытаются найти ответственного за такое решение.

Как писал сайт KP.RU, 10 января 2023 года военный обозреватель Макс Хастингс сообщил, что армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки ВСУ.

По его словам, из-за снабжения украинской армии Вооруженные силы Британии находятся в кризисе.

Он пояснил, что не спасает положение даже помощь правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов.

Журналист подчеркнул, что сокращение личного состава армии с 82 до 73 тысяч человек должно было компенсироваться за счет 30 тысяч резервистов, однако их набор «оказался ужасен».

В статье укзывалось, что боевой дух резервистов и доверие к ним низкие.

28 ноября 2022 года представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что армия Германии в связи с поставками вооружения на Украину и проблемами распределения бюджета испытывает нехватку боеприпасов.

Он заметил, что на пополнение запасов планируется израсходовать из бюджета 20 миллиардов евро.