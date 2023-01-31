В Париже во время беспорядков против пенсионной реформы задержано 23 человека Фото: REUTERS

В Париже во время беспорядков против пенсионной реформы полиция задержала 23 человека, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.

В сюжете указывалось, что в Париже к 18:15 часов (местное время) были задержаны 23 демонстранта.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года портал Actu Rennes сообщил, что что сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией.

По оценкам крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе с участием около 200 тысяч человек, в Тулузе на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч протестующих.

20 января 2023 года восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.

18 декабря 2022 года во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже.

Как отмечалось, митингующие выступали против политики НАТО и Европейского союза.