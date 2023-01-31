В Париже во время беспорядков против пенсионной реформы задержано 23 человека
Фото: REUTERS
В Париже во время беспорядков против пенсионной реформы полиция задержала 23 человека, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.
В сюжете указывалось, что в Париже к 18:15 часов (местное время) были задержаны 23 демонстранта.
Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года портал Actu Rennes сообщил, что что сотни тысяч человек в разных городах Франции вышли на улицы, чтобы протестовать против пенсионной реформы, начались столкновения с полицией.
По оценкам крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе с участием около 200 тысяч человек, в Тулузе на улицы вышли 80 тысяч, в Ницце — 25 тысяч протестующих.
20 января 2023 года восемь крупнейших профсоюзов во Франции призвали к акциям неповиновения в связи с намерением правительства страны повысить пенсионный возраст на два года – с 62 до 64 лет.
18 декабря 2022 года во Франции активисты устроили массовые акции протестов в Париже.
Как отмечалось, митингующие выступали против политики НАТО и Европейского союза.