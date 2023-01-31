Политолог Леви заявил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО находится "в плоскости политического хайпа" Фото: REUTERS

Политолог Дмитрий Леви прокомментировал возможность вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Он считает, что это вопрос большой политической торговли.

Свою позицию он аргументировал тем, что пока острой необходимости во вступлении в альянс у стран нет, в том числе отсутствует военная угроза. Об этом пишет Lenta.ru.

- Никто не будет педалировать этот процесс без очевидной для себя выгоды. Так что ситуация тут 50 на 50, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО через год, через пять лет, а могут не вступить никогда. Ведь этот вопрос не в плоскости необходимости, а в плоскости политического хайпа, - объяснил Леви.

Ранее телеканал "360" сообщал, что главный переговорщик Швеции по вопросу вхождения страны в блок НАТО Оскар Стенстрем заявил, что планирует возобновить диалог с турецкими властями. По данным МИД Швеции, процесс вступления страны в блок НАТО приостановили.

Также ОТР писал, что в МИД РФ высказывали мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет тяжёлой ошибкой с далеко идущими последствиями. У Североатлантического альянса не должно быть иллюзий, ситуация радикально изменится, считают в ведомстве.