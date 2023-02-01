Летевший в Новую Зеландию из ОАЭ самолет провел в воздухе 13 часов и вернулся обратно из-за наводнения в аэропорту

Самолет Emirates провел в воздухе 13 часов и вернулся в аэропорт вылета из-за наводнения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский самолет авиакомпании Emirates, летевший из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) в Новую Зеландию, провел в воздухе 13 часов и вернулся в тот же аэропорт из-за наводнения в пункте прибытия.

Информацию об этом инциденте распространило новозеландское издание NZHerald.

Известно, что самолет успел преодолеть в воздухе расстояние в почти 14 с половиной тысяч километров. Однако приземлиться в новозеландском аэропорту воздушное судно не смогло - аэропорт Окленда оказался затоплен из-за проливных дождей и не принимает самолеты. В итоге самолету со всеми пассажирами на борту пришлось лететь обратно в ОАЭ - в итоге судно успешно приземлилось в Дубае.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей на данный момент остается закрытым аэропорт в новозеландском городе Окленд.

Несколько дней назад на самый крупный в Новой Зеландии город Окленд обрушилась летняя норма осадков за один день. Из-за ливней 27 января в городе объявили чрезвычайную ситуацию. В городе затоплены магазины, дороги, дома, магазины и аэропорт, который закрыт как для международных, так и для внутренних рейсов.