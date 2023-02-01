Командование ВСУ рассказало о мощнейшем взрыве на одном из госпредприятий в Сумской области

В одном из украинских регионов прогремел мощнейший взрыв Фото: из соцсетей

На территории одного из крупных государственных предприятий Сумской области произошел взрыв. Информацию об этом официально распространило оперативное командование украинских войск «Север».

Согласно предоставленным представителями ВСУ данным, по предварительным данным, в городе Шостка (Сумская область) неустановленная ракета попала в промышленное здание. Повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

Размещались ли на предприятии, где произошел взрыв, украинские военные или военная техника, не уточняется (более того, пока не разглашается и название конкретного предприятия, на котором произошел взрыв).

Ранее Россия неоднократно заявляла о том, что никаких ударов по гражданским объектам Вооруженные силы страны в ходе военной спецоперации на Украине не наносят. Удары могут наноситься по подобным объектам лишь в том случае, если они не функционируют по своему прямому назначению, а уже фактически длительное время используются исключительно в военных целях (например, там размещен пункт дислокации боевиков ВСУ или находится поставленная киевскому режиму Западом военная техника).

Массированные мощные удары по инфраструктурным объектам на Украине Россия наносит в ответ на враждебные и террористические действия со стороны киевского националистического режима.