России в ходе СВО удалось разоблачить опасную деятельность биолабораторий США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в рамках проведения специальной военной операции фактически борется с реализацией военно-биологических программ США на Украине, которые представляют угрозу для всего мира. Такое мнение высказал турецкий журналист, колумнист турецкой DikGazete Эрхан Алтыпармак.

«Россия, с другой стороны, выступает против деятельности Соединенных Штатов, которые представляют угрозу для всех мировых обществ не только сегодня, но и в прошлом, разоблачая Америку, но будучи недостаточно услышанными», — отметил Алтыпармак в своей заметке. По его словам, именно решение президента РФ Владимира Путина по началу проведения СВО на Украине в итоге привело к тому, что весь мир узнал уникальную информацию об опасной биологической деятельности Соединенных Штатов на территории Украины.

Ранее в американском Белом доме впервые публично признали, что Соединенные Штаты вели тайную биологическую деятельность в сети лабораторий, расположенных на территории Украине. В частности, как следует из заявлений представителей администрации США, речь шла о проведении на Украине исследований "для борьбы с пандемией".

При этом в Вашингтоне настаивают, что речь в данном случае идет исключительно о научных исследованиях, а никаких попыток изучения (и, тем более, создания и испытания) какого-либо биологического оружия в украинских лабораториях представителями США никогда не предпринималось. В российском Минобороны же утверждают, что Москва обладает неопровержимыми фактами, которые подтверждают разработку опасных вирусов и использование различных патогенов в ходе работу американских биолабораторий на Украине.