В РФ запущено действие масштабных ответных мер на введение Западом потолка цен на российское черное золото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В РФ официально вступили в силу ответные меры на введенный недружественными странами потолок цен на российскую нефть. Соответствующий указ Владимира Путина начал действовать 1 февраля 2023 года.

Советник главы министерства обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий заявил о попытке Запада провести блицкриг ментальной войны против РФ в 2022 году. По его словам, подобные действия Запада стали его реакций на проведение Москвой специальной военной операции на территории Украины.

США передадут Украине ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи. По данным Reuters, в настоящее время Соединенные Штаты активно готовят новый пакет военной помощи для Украины на 2,2 миллиарда долларов.

Экономика РФ в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, несмотря на жесткие антироссийские санкции, что ставит под сомнение эффективность введенных против страны рестрикций и ограничений, сообщает влиятельное американское издание The New York Times.

Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон публично обвинил команду действующего президента США Джо Байдена в причастности к подрыву "Северных потоков".

Власти Соединенных Штатов признали, что проводили в украинских биолабораториях различные исследования по предотвращению пандемии. Информацию об этом распространил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.