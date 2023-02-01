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НовостиВ мире1 февраля 2023 5:47

В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов в Исфахане и намеки Киева о причастности

Депутат Мешкини отметил, что ничего неожиданного в заявлении Подоляка нет
Роман КИЛЬМЯШКИН
В парламенте Ирана подчеркнули, что атака на Исфахан не останется без ответа

В парламенте Ирана подчеркнули, что атака на Исфахан не останется без ответа

Фото: REUTERS

Член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини прокомментировал намек советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке беспилотников на объект иранского Минобороны в Исфакане.

"Атака на Исфахан не останется без ответа", - подчеркнул Мешкини в беседе с РИА Новости.

По его словам, ничего неожиданного в заявлении Подоляка нет, так как украинские власти "должны занять позицию, созвучную гегемонии Запада", которая уже подходит к концу. Парламентарий уверен, что Киев очень боится ответа Тегерана.

Как ранее писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года в городе Исфахан произошел сильный взрыв на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана. Пострадавших нет. В иранском оборонном ведомстве отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников, которые были уничтожены оборонными ловушками и системами противовоздушной обороны.

Позднее посол Украины был вызван в МИД Ирана из-за заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в котором тот дал понять, что атака дронов в Исфахане может иметь отношение к событиям на Украине.