Сальдо рассказал о случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России Фото: REUTERS

Случаи перехода бойцов ВСУ на сторону России на херсонском участке линии фронта фиксируются регулярно, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

- Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону - ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям, - рассказал Сальдо, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России. Сообщается, что это произошло на запорожском направлении.

А до этого сайт KP.RU писал, что в ноябре 2022 года сообщалось, что батальон из украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).