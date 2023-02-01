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НовостиВ мире1 февраля 2023 6:19

В Милане за секс в метро задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина

Нарушителям общественного спокойствия грозит до 30 тысяч евро штрафа
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Италии задержали пару иностранцев за секс в лифте метрополитена

В Италии задержали пару иностранцев за секс в лифте метрополитена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянские правоохранительные органы задержали 52-летнюю гражданку Украины и 19-летнего египтянина за секс в метрополитене Милана. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.

Правоохранителей вызвали сотрудники красной линии метро из-за заблокированного лифта, соединяющего площадь Лорето с одноименной платформой на станции.

Когда двери лифта все-таки удалось открыть, пару иностранцев застали за интимным занятием. Теперь им грозит от 5 тысяч до 30 тысяч евро штрафа за непристойные действия в общественном месте.

Как ранее писал сайт "КП-Краснодар", похожий случай произошел в лифте одной из многоэтажек Краснодара. Молодой человек и девушка устроили интимную фотосессию, едва двери закрылись. Действия пары попали в объектив камеры видеонаблюдения. Видео разошлось по социальным сетям и стало предметом бурного обсуждения.