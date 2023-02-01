El Pais: Испания планирует передать Украине до шести танков Leopard 2A4 Фото: REUTERS

Власти Испания планирует передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4, пишет Pais со ссылкой на источники в правительстве.

В публикации уточняется, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые "хранились десятилетия" в Сарагосе. Военное ведомство страны уже ведет переговоры о "срочной реабилитации танков с военной промышленностью страны", отмечает газета.

25 января СМИ сообщали, что Испания намерена присоединиться к европейскому плану по поставке Киеву немецких танков Leopard. Мадрид ссылается по этому вопросу на наличие договоренности на европейском уровне. Уточняется, что в арсенале армии Испании насчитывается 347 танков Leopard.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство ФРГ даст на это свое разрешение.