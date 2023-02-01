SuperJob: Прибавку к зарплате чаще получают те, кто ее просят Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, кто чаще получает прибавку к зарплате. В течении последнего года о тридцатипроцентную прибавку к зарплате получили те, кто просил повышения. Таковы результаты исследования SuperJob.

За прошлый год мужчины чаще обращались к работодателю за прибавкой, чем женщины (41 и 34% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения. Примечательно, что люди, которые зарабатывают выше среднего, просят повышение чаще, чем те, кто зарабатывают меньше.

А вот у 56% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем, пишет «Газета.Ru».

Тем временем, в Госдуме рассмотрят законопроект, который разрешает подросткам официально трудиться с 14 лет. Если документ пройдет процедуру согласования, то разрешение органов опеки не потребуется, пишет газета "Известия".

Медианная зарплата по итогам 2022 года составила 45 000 рублей, что на 10 000 больше, чем в 2021 году. Самые высокие медианные заработки предлагали в автобизнесе — 55 000, пишет ФАН.

А тем временем, жители Москвы не трудоустраиваются дворниками из-за низких зарплат в сфере ЖКХ. Об этом депутат Госдумы Светлана Разворотнева сказала "360".