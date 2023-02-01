Стало известно, какие подарки россиянки хотят получить на 14 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Скоро все влюбленные будут отмечать особый праздник – День святого Валентина. Россиянки признались, что они хотят получить в эту дату.

Праздник отмечают не все, а по настроению – только 34%, а 25% и вовсе не считают День святого Валентина за праздник.

Те, кто отмечают этот день, проводят его с супругами (33%), с парнем/девушкой (28%).

Что касается подарков, то 45% лучшим назвали цветы. 23% надеются на поход в ресторан, а 8% мечтают о совместном отдыхе в загородном отеле. А для 12% лучшими станут одежда или украшения.

Стоимость подарка для большинства варьируется от 5 до 10 тысяч рублей - такой ответ дали 36% респондентов, пишет "Газета.ru".

От 2 до 5 тыс.рублей намерены потратить на подарок 29% россиян, а выйти за рамки 10 тыс. намерены 17%.

В 18% случаев россияне не делают подарки своим возлюбленным.

Ранее, эксперты в беседе с "Известиями" дали советы, какие подарки на самом деле порадуют вторую половинку в этот особенный день.

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве планируют заключить брак около 400 пар. Об этом RT сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Ранее исследователи назвали страны, где живут самые любящие люди. Анализ данных показал, что в США. А вот самые неумеющие любить - немцы и китайцы, пишет ФАН.