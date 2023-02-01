Телеканал Sky News Австралия прервал эфир после слов гостя о сомнительных успехах ВСУ

В Австралии прервали эфир, когда гость передачи усомнилась в успехах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал Sky News Австралия прервал эфир во время выступления национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и миллиардных тратах на вооружение для Киева, которые уходят в никуда.

Гость передачи выразила уверенность, что если бы не усилия Соединенных Штатов, то украинский конфликт давно бы прекратился. Но вместо этого под давлением Вашингтона участники НАТО продолжают тратить миллиарды для дальнейшей эскалации конфликта.

"Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды", - подчеркнула Сторер.

Журналисты сначала попытались шутить над ее позицией, но монолог не прекратился. В частности, гость канала заявила, что нет никаких признаков того, что глава Украины Владимир Зеленский пытается прекратить, а также назвала его "пешкой в игре больших политиков".

В итоге Сторер не дали договорить, досрочно прервав эфир.

Как ранее писал сайт KP.RU, в возможность победы над Россией не верят даже на Украине. Так, экс-советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович заявил журналистам, что Киеву не победить Москву.

По его словам, правительству Зеленского следует прислушаться к предупреждениям главы Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины. Арестович также добавил, что в его стране началась борьба за власть, которая обернется поражением в скором времени.