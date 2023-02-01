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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 7:37

ФСБ задержала готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области за деньги от украинских националистов

Они готовились к этому ради вознаграждения
Источник:kp.ru

ФСБ России задержала трех человек, которые готовили теракты на железной дороге в Свердловской области.

По информации ведомства, им обещали за вознаграждение, причем деньги должны были поступить от украинских неонацистов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Также после обысков по адресам их проживания специалистами были изъяты орудия преступлений, символика украинского нацформирования, средства связи, схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога.

Новость дополняется.