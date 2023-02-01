Депутат Госдумы Марданшин призвал освободить от декларирования доходов участников спецоперации

В Госдуме призвали законодательно закрепить освобождение участников спецоперации от декларирования доходов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Рафаэль Марданшин выступил с инициативой на законодательном уровне освободить участников специальной военной операции от обязанности декларирования доходов. Об этом сообщает агентство Regnum.

Как следует из законопроекта, освобождение будет действовать во время прохождения службы по мобилизации, пребывания в добровольном формировании либо действия контракта с Минобороны на выполнение задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин временно освободил от декларирования доходов и расходов военных, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновников, которых командировали в новые российские регионы. Соответствующий пункт содержится в указе главы государства, опубликованном 29 декабря 2022 года.

Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе "в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ".