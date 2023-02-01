В России вступило в силу ограничение скорости элетросамокатов

В России утвержден ГОСТ по электросамокатам Фото: Андрей АБРАМОВ

В России вступили в силу изменения в ГОСТ, связанные с использованием электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Они носят рекомендательный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из нововведений стало ограничение максимальной скорости. Теперь она не должна превышать 25 км/ч.

Предусмотрены также требования к комплектации данных средств индивидуальной мобильности при продаже, в том числе к зарядке батарей и хранению энергии.

Напомним, правительство России утвердило изменения в ПДД, предусматривающие запрет использования электросамокатов и гироскутеров массой свыше 35 килограммов на тротуарах и дорожках для пешеходов и велосипедов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, которое вводит запрет пересекать дороги по пешеходным переходам для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ). В ведомстве заявляют, что подобные ограничения смогут создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов.