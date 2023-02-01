"Аэрофлот" задумался об изменениях федеральных авиаправил в части ручной клади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России начнется работа над изменением правил провоза ручной клади и багажа, чтобы сделать их понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры. Об этом рассказали гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

- Мы (с Ространснадзором) одинаково смотрим на суть решения вопроса ... Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку, - пояснил Александровский.

Ранее сайт KP.RU писал, что до 2030 года "Аэрофлот" получит 339 новых российских самолетов. Соглашение о намерениях с Объединенной авиастроительной корпорацией, где озвучена именно такая цифра, стало одной из главных новостей с нынешнего Восточного экономического форума во Владивостоке. В частности, речь о новых, импортозамещенных моделях МС-21 и "Суперджет"-NEW, а также о Ту-214.