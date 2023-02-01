В Туве хотят запустить льготную ипотеку для жителей под 2%

ДОМ.РФ планирует стать оператором региональной ипотечной программы в Тыве, по которой можно будет приобрести квартиру в новостройке по ставке до 2% годовых. Новую меру поддержки анонсировали в ходе рабочей встречи генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко и главы республики Владислава Ховалыга.

Программа будет работать до 1 июля 2024 года. Взять такой кредит может любой житель республики – специальных критериев нет (при условии, что банк одобрит выдачу денег заемщику). Сумма кредита до 6 млн рублей.

— До 2026 года в Туве планируется построить около 5000 новых квартир. Важно, чтобы жители республики, которые хотят улучшить жилищные условия, могли купить жилье на выгодных условиях, с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Сейчас средняя ставка по ипотеке в Туве составляет почти 9%, а в рамках новой льготной программы – до 2%. Такие условия по ипотеке с господдержкой сейчас предлагаются только в рамках Дальневосточной ипотеки. С учетом этого нагрузка на семейный бюджет у участников программы будет минимальная, — прокомментировал новую программу Виталий Мутко.

На встрече стороны также обсуждали применение механизма инфраструктурных облигаций. За счет такого финансирования регион может получить доступ к деньгам на создание новой инфраструктуры, необходимой для строительства жилья. Так ДОМ.РФ сейчас рассматривает проект прокладки магистральных сетей водоотведения в поселке Каа-Хем (расположен рядом со столицей республики — городом Кизил). Здесь готовится комплексная застройка микрорайона Преображенский. Проект обеспечит необходимой инфраструктурой почти 700 семей.

В Туве продолжают действовать федеральные льготные ипотечные программы, оператором которых также выступает ДОМ.РФ. Это, «Льготная ипотека», «IT-Ипотека», «Семейная ипотека», а также выплаты 450 000 рублей многодетным семьям на погашение жилищного кредита. Мерами поддержки суммарно воспользовались более 3000 семей.