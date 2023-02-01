«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до 29,4 млн кубометров в сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» в среду, 1 февраля, увеличила транзит природного газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», которая расположена на Украине, до 29,4 млн кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 29,4 млн кубометров на 1 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - заявил кубометров.

Как сообщается, объем голубого топлива, который прошел через ГИС «Суджа» в среду, 1 февраля, по сравнению со вторником, 31 января, вырос на 20%, или на 4,9 млн кубометров.

Ранее поставки голубого топлива через газотранспортную украинскую систему держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки, однако в прошлом месяце они постепенно упали до 24,4 млн кубометров в сутки.

Напомним, накануне главный экономист компании BP Спенсер Дейл заявил, что украинский конфликт может ускорить отказ от нефти и газа по всему миру, поскольку страны будут отдавать предпочтение возобновляемым источникам энергии из-за их большей надежности.