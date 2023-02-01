Александр Невзоров* заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках про российские войска

Александр Невзоров* приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках про российские войска Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Невзоров* заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы (ВС) России.

Невзорову также было запрещено на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Наказание было назначено заочно, поскольку с марта 2022 года журналист проживает за границей.

Как писал сайт KP.RU, прокурор просил вынести приговор в виде девяти лет колонии с четырех-летним запретом администрировать интернет-страницы.

По версии следствия, Невзоров распространил «заведомо ложные» данные о бомбардировках в Мариуполе, а также убийствах в Буче, не ссылаясь при этом на источники. В мае 2022 года журналист был объявлен в розыск. Интерпол отказался искать и экстрадировать журналиста в Россию, назвав преследование политическим.

*Признаны иностранным агентом