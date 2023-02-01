Инфраструктурные проекты для 380 тысяч семей прорабатывает ДОМ.РФ

Более 380 тысяч семей смогут улучшить условия жизни благодаря новым инфраструктурным проектам, которые ДОМ.РФ проработает в 2023 году. Реализовать их планируется с использованием инфраструктурных облигаций.

С помощью этого механизма Институт развития финансирует строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Инвесторы приобретают такие ценные бумаги, а привлеченные средства затем по льготной ставке направляют застройщикам. Так появляются деньги на развитие жилищного строительства в регионах и освоение новых территорий.

На текущий момент в России одобрено финансирование таким механизмом 33 проектов в 17 субъектах. Сумма займов – около 106 млрд рублей. Когда проекты будут завершены и введены в эксплуатацию, жилищные условия смогут улучшить более 600 тысяч семей.

В 2023 году инфраструктурные облигации могут охватить более 30 субъектов РФ. Компания будет работать над проектами с общим объемом займов в 100 млрд рублей, их реализация позволит ввести 19,2 млн «квадратов» жилья. Чтобы добиться намеченных планов, в 2023 году ДОМ.РФ намерен разместить новые выпуски инфраструктурных облигаций на сумму более 35 млрд рублей.

— Потенциал развития у нашего механизма действительно высокий, ведь создание современной инфраструктуры для жилищного строительства и обновления городов – необходимое условие для роста экономики и улучшения качества жизни людей. Сейчас на финишную прямую выходит реализация «пилотных» проектов с применением облигаций ДОМ.РФ, на повестке – масштабирование программы. Этому будет способствовать привлечение дополнительных средств с рынка капитала, с их помощью можно профинансировать инфраструктуру для 9,5 млн кв. м жилья почти для 190 тыс. семей, – сказал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Институт развития продолжает повышать доступность механизма. Основной документ, регулирующий финансирования за счет инфраструктурных облигаций — постановление Правительства РФ №2459 от 31.12.2020. Специалисты ДОМ.РФ помогают совершенствовать нормативную базу. В прошлом году приняты два пакета поправок в вышеуказанное постановление. Благодаря им появилась возможность финансировать новые типы инфраструктуры. Так механизм можно применять для возведение арендных домов, которые выступают в роли доступного социального жилья. Или финансировать подвижной состав, а также объекты в рамках комплексного ИЖС. Стало доступно финансирование на федеральной территории Сириус (расположена на территории Краснодарского края).

Сейчас ДОМ.РФ создает единый центр компетенций по реализации инфраструктурных проектов. Он ориентирован на регионы, где нет необходимых кадров, для запуска таких проектов. Команда ДОМ.РФ помогает структурировать сделки с нуля, проводит всестороннюю экспертизу, анализирует уровни рисков и подверженность макроэкономическим рискам, а также финансовую устойчивость.