Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации

Валентина Матвиенко Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой наложить мораторий на закон о контрактной системе госзакупок в сфере закупок товаров, работ и услуг до конца специальной военной операции. Об этом сенатор заявила на заседании верхней палаты российского парламента в среду, 1 февраля 2023 года.

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, - уточнила Матвиенко. - Может быть, наложить мораторий на закон и дать возможность быстро осваивать средства".

По ее словам, временный отказ от текущей контрактной системы позволит регионам быстрее принимать решения по началу строительства объектов, в том числе инфраструктурных и социальных.

Председатель Совфеда уточнила, что проведет беседу на эту тему с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также поручила подготовить соответствующее обращение в кабинет министров.

Как ранее писал сайт KP.RU, международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в ткущем году. Теперь, согласно прогноза МВФ, экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3%.

Напомним, американские журналисты пришли к выводам, что экономика РФ в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, несмотря на жесткие антироссийские санкции. По их оценке, это ставит под сомнение эффективность введенных против страны рестрикций.