В Забайкалье участились случаи нападения волков на домашний скот

Охотникам разрешают отстрел волков в Забайкалье

Специалисты оценили популяцию волков в Забайкалье как высокую. Из-за увеличения численности хищников начали происходить случаи нападения на скот. Звери рвут сельскохозяйственных животных, когда выходят на поиски пропитания. Об этом сообщает Транссибинфо.

С 1 августа по 31 марта разрешена любительская и спортивная охота на волков. Также животным можно добыть во время охоты на других пушных зверей и птиц. Правила охоты были утверждены приказом Минприроды России от 24.07.2020 г. № 477.

В случаях, если хищник напал на скотину, владелец может обратиться к районному охотоведу. При таких обстоятельствах хозяину угодий могут выдать разрешение на добычу волка вне сезона охоты. Получить документ может любой желающий. Отстрел ведется в таком случае без ограничений по количеству особей, а охотник получает вознаграждение за волчьи шкуры.