По факту гибели двух полицейских и подозреваемого возбудили уголовное дело в Удмуртии

Врачам не удалось спасти пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием двух полицейских и их подозреваемого. Об этом сообщает Udm-info.

По данным следственного управления СК России по региону, дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. По основной версии следствия, нарушителем стал именно полицейский.

Напомним, днем 31 января на 240 км дороги М-7 в Игринском районе произошло смертельное ДТП. Два полицейских отвозили подозреваемого на место проведения следственных действий. При обгоне водитель служебного авто выехал на встречную полосу и врезался в грузовик KAMAZ. В результате ДТП погибли и водитель легковушки, и два его пассажира.

Место происшествия осмотрели следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящее время принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося.