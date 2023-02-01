Министр обороны Польши назвал вооружение Украины истребителями F-16 слишком сложным мероприятием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооружение Киева истребителями F-16 будет слишком сложным мероприятием. Такое заявление сделал в эфире Польского телевидения заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

Прежде всего замминистра уточнил, что на данный момент такой темы нет, «если говорить об оперативных действиях, а прежде всего, о политических решениях», но указал на то, что у властей Украины существует «длинный список ожиданий, который они постоянно согласовывают с союзниками».

«Много месяцев. Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше», - заявил он, указав на необходимость наличия инфраструктуры и логистики.

Напомним, накануне координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон отказал Киеву в поставках истребителей F-16 из-за того, что Украина уже получает от США военную помощь в больших объемах.