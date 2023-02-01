В Турции выступили против вхождения новых военных судов в Черное море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, в связи с чем выступает против вхождения новых военных судов в Черное море.

- Мы призывали и призываем стороны к налаживанию контактов. У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. ... Мы неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И призывали ... к диалогу с Москвой", - сказал представитель дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что Москва рассчитывает, что все стороны будут соблюдать Конвенцию Монтрё. А в 2022 году Турция даже отменила и отложила некоторые военные учения НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.

Напомним, Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она предоставляет торговым судам свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время.