DGP: Байден рассматривает вариант встречи с Зеленским в Польше

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден рассматривает возможность личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

В качестве темы обсуждения называется "мирный план" по Украине, а также проведение международной конференции по украинскому конфликту.

Журналисты утверждают, что в ходе беседы Зеленский поведает свое видение мирного урегулирования ситуации в стране и "гарантий безопасности для Киева".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден в ходе встречи с членами своего кабинета долго не мог вспомнить, какое именно американское оружие Вашингтон пообещал направить на Украину в качестве поддержки киевскому режиму.

Президент США также заявил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе" и добавил, что эффективность систем Patriot на Украине уже видна, хотя, по официальной информации, батарея туда даже не доставлена.