Глава МИД Литвы заявил, что в Европе не нужны посольства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что в европейских странах не нужны российские посольства, указав на то, что в них «нет смысла», поскольку это «пропагандистские» организации

«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы ... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», - заявил глава литовского внешнеполитического ведомства, слова которого приводит агентство ELTA.

Напомним, днем ранее, 31 января, президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны переступить красную линию, начав поставлять Украине дальнобойные ракеты и истребители, а также танки, которые, по его словам, станут «существенной военной помощью». Как отметил литовский лидер, Запад уже смог стереть ранее красные линии, и привел в виде примера предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза.