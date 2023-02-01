Глава Кузбасса Сергей Цивилев: В Таштаголе к Играм «Дети Азии» завершили строительство четырехместной канатно-кресельной дороги

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе к Международных играм «Дети Азии» запустят четырехместную канатно-кресельную канатную дорогу на горе Туманная в Таштагольском районе. Подъемник за час сможет перевозить до 1300 человек в одном направлении. Время подъема по дороге длиной 1,2 километра составляет 8 минут. В рамках Игр в Таштаголе пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду.

«На подготовку этого спортивного объекта к Играм «Дети Азии» было направлено более 300 миллионов рублей, - рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев. - Помимо новой канатно-кресельной дороги на горе Туманная для подготовки склона закуплен новый ратрак и три снегогенератора для напыления искусственного снежного покрова трасс. Таштагольский район провел большую работу по подготовке спортивной и культурно-туристической инфраструктуры к Играм».

Второго февраля в Таштагольский район прибудет эстафета огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут в Кузбассе с 25 февраля по 5 марта.