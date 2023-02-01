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НовостиВ мире1 февраля 2023 9:57

Песков рассказал, есть ли планы по переговорам Путина и Байдена

Песков заявил, что планов по переговорам Путина и Байдена пока нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков рассказал, есть ли планы по переговорам Путина и Байдена

Песков рассказал, есть ли планы по переговорам Путина и Байдена

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на сегодняшний день не собирается проводить переговоры с американским лидером Джо Байденом. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что основной целью Москвы является продолжение специальной военной операции.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель - это продолжение специальной военной операции, главная цель - выполнить наши задача», - сказал представитель Кремля.

Напомним, накануне появилась информация, что Байден рассматривает возможность личной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве. Как сообщалось, в качестве темы обсуждения будет «мирный план» по Украине, а также проведение международной конференции по украинскому кризису.