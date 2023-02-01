Путин проведет совещание по восстановлению жилья, разрушенного из-за украинских атак в приграничных районах

Путин проведет совещание по вопросу восстановления жилья, разрушенного из-за украинских атак в приграничных районах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 1 февраля, проведет совещание по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в приграничных регионах, которые пострадали от стихийных бедствий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет о том, что у нас есть целый ряд регионов, где в результате нападений, бомбежек нацистских формирований из Украины были разрушены объекты инфраструктуры, частные дома, объекты общего пользования», - заявил представитель Кремля, отметив, что гражданам необходимо либо восстановить потерянные дома, либо компенсировать эти потери.

Пресс-секретарь уточнил, что на предстоящим совещании будут присутствовать представители всего строительного и финансово-экономического секторов кабмин. Кроме того, будут и главы регионов, в том числе, Забайкальского, Хабаровского краев, Крыма, Белгородской, Брянской, Амурской, Курской, Иркутской, а также Еврейской автономной областей.