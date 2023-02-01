Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 февраля 2023 10:26

Экс-президент Франции Олланд назвал Путина рациональным политиком

Бывший французский лидер полагает, что Москва стремится стабилизировать ситуацию на Украине
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Бывший глава Франции Франсуа Олланд выразил мнение, что президент России Владимир Путин является рациональным человеком, который стремится стабилизировать ситуацию на Украине. Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию Politico.

Олланд считает, что глава российского государства делает ставку на общественное мнение, которое устанет от темы украинского конфликта, а также на опасения европейцев по поводу дальнейшей эскалации.

По оценке французского политика, Путин на этом фоне попытается закрепить уже достигнутые успехи дипломатическим путем.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Владимиром Путиным.

"В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, более половины россиян (55%) назвали политиком прошедшего 2022 года президента России Владимира Путина. На втором месте оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого назвал 21% опрошенных, а тройку лидеров замкнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого назвали 13% респондентов.