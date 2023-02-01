Экс-президент Франции Олланд назвал Путина рациональным политиком

Владимир Путин Фото: REUTERS

Бывший глава Франции Франсуа Олланд выразил мнение, что президент России Владимир Путин является рациональным человеком, который стремится стабилизировать ситуацию на Украине. Соответствующее заявление прозвучало в интервью изданию Politico.

Олланд считает, что глава российского государства делает ставку на общественное мнение, которое устанет от темы украинского конфликта, а также на опасения европейцев по поводу дальнейшей эскалации.

По оценке французского политика, Путин на этом фоне попытается закрепить уже достигнутые успехи дипломатическим путем.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Владимиром Путиным.

"В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, более половины россиян (55%) назвали политиком прошедшего 2022 года президента России Владимира Путина. На втором месте оказался премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого назвал 21% опрошенных, а тройку лидеров замкнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого назвали 13% респондентов.