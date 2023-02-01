Глава МИД Турции заявил, что Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО отдельно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара рассмотрит заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе отдельно от Швеции и более позитивно. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Финляндия и Швеция, если они того пожелают, должны разделить заявки. Если заявки будут разделены, мы оценим Финляндию отдельно и более позитивно», - заявил глава внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в Таллине.

Как отметил Чавушоглу, «ситуация в Финляндии проще», а то время как «Швеция не выполнила свои обязательства».

Напомним, днем ранее, 31 января, Чавушоглу заявил, что в текущих условиях парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Незадолго до этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку заявки в НАТО со стороны Анкары после протестов, которые произошли в Стокгольме.