АФК «Система» договорилась о покупке десяти отелей норвежской Wenaas Hotel в России Фото: pixabay.com

Российская инвестиционная группа АФК «Система» договорилась о приобретении отелей норвежской Wenaas Hotel в России. Активы будут куплены дочерней компанией АФК «Системы» – Cosmos Hotel Group.

Как следует из пресс-релиза на сайте инвестиционной группы, «дочка» АФК «Системы» подписала обязывающее соглашение о покупке десяти отелей Wenaas Hotel в четырех городах России. Речь идет об объектах в Санкт-Петербурге, в московском аэропорту Шереметьево, Мурманске и в Екатеринбурге.

Сумма сделки составит до 203 миллионов евро. Окончательная стоимость будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых активов на дату закрытия сделки. Ожидает, что она состоится до конца первого квартала этого года.

Напомним, ранее основатель АФК «Система» Владимир Евтушенко заявил, что определенный экономический подъем в России начнется в 2024 году.