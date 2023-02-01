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НовостиВ мире1 февраля 2023 10:36

Консульства Британии и Нидерландов в Стамбуле закрыты для посетителей из-за угрозы теракта

Консульство ФРГ в Стамбуле также было закрыто «в целях безопасности»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Консульства Британии и Нидерландов в Стамбуле закрыты для посетителей из-за угрозы теракта

Консульства Британии и Нидерландов в Стамбуле закрыты для посетителей из-за угрозы теракта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле закрыты для посетителей из-за угрозы теракта.

«Генеральное консульство Великобритании в данный момент в целях предосторожности закрыто для общественности», - сказано в релизе британского генконсульства.

Уточняется, что представительства Великобритании и Нидерландов сослались на «повышенную угрозу терактов» в популярных среди туристов стамбульских районах, и собираются оказывать услуги онлайн из-за повышенной террористической опасностью в центре Стамбула.

Консульство ФРГ в Стамбуле также было закрыто «в целях безопасности».

Как писал сайт KP.RU, ранее посольство США в Турции предупредило американцев о возможности терактов в центре Стамбула из-за происшествий с сожжением Корана в Европе. Как отмечалось, атаки наиболее вероятны в таких районах, как Галата, Таксим, Бейоглу, а также улица Истикляль.