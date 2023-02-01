Политолог Ярошенко заявил, что Евросоюз опасается украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина активно стремится в Евросоюз. 3 февраля пройдет двусторонний саммит, но вряд ли этот вопрос будет подниматься.

Политолог Алексей Ярошенко уверен, что пока страну не примут в ЕС, иначе для Европы это обернется гуманитарной катастрофой.

- Десятки миллионов беженцев хлынут с Украины в Европу, как только она станет членом Европейского союза. На Украине просто никого не останется, - говорит политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Европа понимает, что ситуация станет хуже, чем с беженцами из Ближнего Востока. Власти в этом не заинтересованы, а Украина им нужна как рынок сбыта и источник ресурсов.

Сейчас из Украины бегут самые плодородные и экономически сильные регионы. Такой скорости в новейшей истории еще не было. Люди понимают, что крах близко и пытаются отделиться путем референдумов.

Формально же у ЕС есть основание для отказа в членстве – это неурегулированность территориальных споров.

К тому же, европейцы, как бы не играли словами, не готовы поднимать инфраструктуру Украины.

Тем временем, сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия обратился к правительству страны с вопросом о размере военной и экономической помощи, предоставленной Киеву. С письмом политика ознакомился RT.

Тем временем, Украина надеется получить 10 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета страны, пишет газета "Известия".