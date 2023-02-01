Политолог Бенедиктов: Вашингтону невыгодно педалировать тему Ирана

Фото: скрин

Политолог Кирилл Бенедиктов на радио "Комсомольская правда" объяснил, почему Вшингтону сейчас крайне невыгодно педалировать тему Ирана.

После недавней атаки дронов на один из центров Минобороны Ирана СМИ сообщали, что к атаке беспилотников в городе Исфахан замешана авиация США. После этого в американской прессе не было упоминаний про Иран, заметил эксперт.

- Я тоже вчера все это смотрел, слушал и мониторил, и что там интересно… Ладно, там международка или ситуация на Украине ... Иран, который уже довольно давно существует в качестве такой пугалки… - все эти темы отошли вчера на задний план, - обратил внимание Бенедиктов.

По словам политолога, такая ситуация говорит об управлении информационными потоками в США.

- Как мне кажется, это связано с механизмами управления информационными потоками ... Не удивительно насчет Ирана, потому что американцам сейчас, официальному Вашингтону, вообще невыгодно эту тему педалировать. Потому что никто не взял на себя ответственность за атаки, которые были в субботу – ни США, ни Израиль. Были какие-то отдельные спекуляции в разных газетах…- рассказал он.

Напомним, 28 января 2023 года агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Как указывалось, взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана. Администрация Исфахана уточняла, что пострадавших в результате взрыва нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стратегия салями: эксперт объяснил, как США научились постоянно отодвигать российские «красные линии»

- Западная пресса пишет о том, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине ракет с дальностью до 150 километров. Но они же постоянно говорили, что мы не допустим эскалации, мы не будем передавать такие боеприпасы с такой дальностью, и вот – пожалуйста… Пойдут они на это или нет?

- Пойдут, потому что это продолжение стратегии «лягушка в молоке». Ну, знаете, как варить лягушку, да? Лягушку надо варить постепенно. Не сразу бросать ее в кипяток, а постепенно поднимать градус(продолжение)