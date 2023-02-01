Эрдоган подтвердил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО Фото: REUTERS

Власти Турции не поддержат заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления парламенте республики.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание – Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем «да» твоему вхождению в НАТО», – сказал политик.

Вместе с тем Эрдоган отметил, что Турция положительно относится к вступлению в альянс Финляндии.

Напомним, ранее президент Турции заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме. По его словам, без должного уважение Турция не выразит «ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО».