Вице-канцлер ФРГ Хабек считает неправильным поставлять истребители Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек назвал неправильным поставлять Киеву истребители.

«Я скажу, что не считаю правильным поставлять истребители сейчас», - заявил вице-канцлер ФРГ в эфире немецкого канала ZDF, уточнив, что «вообще» не считает такой шаг верным.

По его словам, во время всего украинского конфликта Берлин пытался найти баланс между оказанием максимальной поддержки Киеву и попыткой не дать «втянуть в войну» себя, а также всю Европу или же весь мир.

«Конечно, не совсем ясно, где проходит красная линия. Многие говорят - и я также уважаю эти опасения - что даже решение о поставке боевых танков слишком далеко идущее. Я так не думаю», - заявил он, подчеркнув при этом разницу между боевыми танками и истребителями, которую, по его словам, необходимо сохранить.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что вооружение Киева истребителями F-16 станет слишком сложным мероприятием.