Избранный президент Чехии Павел призвал использовать любой шанс для переговоров по Украине

Избранный президент Чехии Петр Павел Фото: REUTERS

Для возобновления мирных переговоров по Украине необходимо использовать малейший шанс, считает избранный президент Чехии Петр Павел.

«Если есть хотя бы малейший шанс на мирные переговоры, давайте воспользуемся им», – заявил политик в интервью телекомпании BBC.

По мнению Павела, Россия пока не настроена на диалог с Украиной, но урегулирование конфликта полностью зависит от Москвы. Кроме того, он высказал мнение, что Киев следует взять в НАТО после завершения боевых действий. Также политик призвал нарастить поставки Украине вооружений, поскольку имеющегося у нее оружия все еще недостаточно для противостояния России.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Кремле заявили, что на данный момент условий для переговоров Москвы и Киева не существует «ни де-факто, ни де-юре».

Напомним, на прошлой неделе генерал армии Чехии в отставке Петр Павел победил на выборах президента страны.