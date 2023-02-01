Москалькова обвинила Украину в затягивании процесса обмена военнопленными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская сторона намеренно затягивает процесс обмена военнопленных с Россией, вычеркивая из списков многих рядовых и сержантов Вооруженных сил Украины, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С большой тревогой отмечаю, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более десяти месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен, многих – умышленно записывает в число без вести пропавших», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, она получает обращения от родных украинских военнослужащих с просьбой помочь найти их среди пропавших без вести. Российская сторона находят солдат ВСУ в числе военнопленных на территории РФ и сразу же предлагаем обменять их на своих военнослужащих, отметила правозащитник. В обменных списках преимущество отдается, как правило, медийным персонам, что снижает эффективность обменов, добавила она.

Как писал сайт KP.RU, ранее Москалькова призвала омбудсмена Украины, ООН и Красный Крест потребовать от Киева не применять пытки к пленным.

До этого она сообщала, что омбудсмены России и Украины содействовали возвращению из плена 40 россиян и 40 украинцев.