Bloomberg: оборонное производство компенсирует ущерб от санкций для промышленности России

Оборонный сектор не позволил санкциям нанести серьезный ущерб российской промышленности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российская промышленность намного меньше пострадала от санкций, чем прогнозировали западные эксперты. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на оценку экспертов, ущерб от санкций компенсирован ростом оборонного производство.

Западные журналисты напомнили, что рост оборонного сектора увеличивает объем заказов в различных сферах, в том числе легкой и тяжелой промышленности. Это одна из причин, почему несмотря на санкционное давление производство в конце 2022 года снизилось только на 0,7%, говорится в публикации.

Напомним, в Минэкономразвития РФ считают, что процесс восстановление экономики страны в 2023 году будет зависеть от динамики потребительского спроса, а также тех мер, которые будут обеспечивать роста кредитования.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин отметил позитивные тенденции в российской экономике. По его словам, некоторые отрасли за 2022 год не только не сократили свои тенденции развития, но несмотря на "беспрецедентное внешнее давление", напротив, "даже нарастили объемы", создавая новые рабочие места.