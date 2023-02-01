Власти Казахстана решили закрыть торговое представительство страны в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Казахстана обсуждают вопрос о закрытии торгового представительства республики в России. Это следует из постановления правительства, которое размещенного на сайте «Открытые нормативно-правовые акты».

На публичное обсуждение проект закона с постановлением о закрытии торгового представительства вынесло Министерство торговли и интеграции Казахстана, которому совместно с комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов республики предписано принять меры, которые «вытекают из настоящего постановления».

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», - сказано в законопроект.

В основаниях для принятия отмечено поручение премьер-министра Казахстана от 24 января 2023 года, однако содержание его не показано. Публичное обсуждение законопроекта должно продлиться две недели.

Напомним, 27 января текущего года Казахстан окончательно отменил возможность многократного «обнуления» срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы.