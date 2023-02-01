Что на самом деле хотят США от Украины Фото: REUTERS

Российский политолог, американист Кирилл Бенедиктов в эфире на Радио "Комсомольская правда" рассказал о том, что на самом деле хотят Соединенные Штаты от украинского конфликта.

По его мнению, прежде всего, Америка стремится к сохранению своей гегемонии.

- Здесь несколько аспектов... Конечно, наличие такой Украины, даже с маленькой буквы, наверное ... прекрасно для Америки, да. ...Но главная цель США - это сохранение своей гегемонии на исторически какой-то предсказуемый срок. Не знаю, там 100 лет, условно говоря, да. Значит, для того, чтобы сохранить свою гегемонию, нужно топить соперников. Соперников сейчас три, но по большому счета два на самом деле. Это Китай, это Россия и это Евросоюз. С Евросоюзом они в общем, можно сказать, уже разобрались ... Я бы даже сказал, что в конфликте на Украине Америка победила ЕС, - рассказал политолог.

Ранее The Intercept писал, что из-за обострения ситуации на Украине стало понятно, что мир ждет появление постамериканского мира. В статье утверждается, что часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для Соединенных Штатов избрали нейтральный путь и тем самым отказавшись занимать чью-либо сторону.

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