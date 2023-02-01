Российские активы принесли Raiffeisenbank 54% прибыли в 2022 году Фото: пресс-служба Raiffeisenbank

Австрийский Raiffeisenbank по итогам прошлого года получил прибыль в 3,8 миллиарда евро, более половины из которых обеспечили российские активы.

Согласно отчету, опубликованному на сайте банка, чистая прибыль Raiffeisenbank в России выросла в 4,3 раза – до двух миллиардов евро. Тем самым российский бизнес принес банку 54% от всей прибыли.

Напомним, у итальянской финансовой группы UniCredit дела в России идут не так хорошо. По итогам прошлого года убыток ее бизнеса в РФ составил 220 миллионов евро.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября 2022 российский президент Владимир Путин утвердил список из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных государств. В их число попали Raiffeisenbank и UniCredit. Из-за этого закона многие западные банки столкнулись с проблемами при продаже российских активов.